Cia Alessandria entra nella Granaria di Milano

Cia Alessandria è entrata nella Granaria di Milano - l'ente più importante del nord Italia per il settore cerealicolo, che associa imprese operanti nell'agroalimentare - e parteciperà alle sedute settimanali della Borsa Cereali.

I rappresentanti sono Paolo Viarenghi, Gabriele Carenini, Roberto Gavio, Luciano Pallavicini. Le sedute di rilevazione prezzi si svolgono con segnalazioni, proposte e contraddittorio tra le parti, tenendo conto dei movimenti del mercato interno ed estero.

"La presenza della nostra organizzazione è fondamentale - sottolinea in un comunicato Paolo Viarenghi, direttore Cia Alessandria - in un settore in cui il Piemonte è molto significativo. Partecipando alla Granaria di Milano potremo conoscere a fondo le dinamiche di mercato che ci aiutano a essere meglio informati e preparati ad affrontare gli sviluppi futuri".



