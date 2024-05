Calcio: Torino, settore ospiti di Bergamo soldout in un'ora

Sono andati subito esauriti i biglietti a disposizione dei tifosi del Torino per la trasferta di domenica alle 18 a Bergamo. "Settore ospiti Atalanta-Torino soldout in meno di un'ora. Premiata la fedeltà: tutti i 500 biglietti sono stati acquistati dagli abbonati. "Ci vediamo a Bergamo, Sempre Forza Toro" fa sapere il club di via Viotti attraverso i canali social. C'è dunque grande entusiasmo intorno alla squadra di Juric, che ha ancora qualche speranza di centrare la qualificazione alla prossima edizione di Conference League.



