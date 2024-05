Auto si schianta contro un albero a Carignano, muore un uomo

Un uomo di 58 anni è morto questa mattina dopo essersi schiantato con la propria auto , una Fiat Punto, contro un albero, nelle campagne di Carignano (Torino), in una stradina sterrata nella zona del Lago del Po.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Carmagnola che hanno estratto ancora in vita l'uomo dalle lamiere dell'auto, ma che è deceduto a bordo dell'ambulanza.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Moncalieri. A quanto si apprende da fonti investigative il 58enne, che era residente a La Loggia, mancava da casa da ieri, come è stato riferito dai familiari.





