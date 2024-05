A Torino la Strasantamonica, la corsa più longeva della città

E' la corsa non competitiva più longeva della città e si prepara a scendere in pista per la sua edizione numero 24, anche se la sua prima volta data addirittura 1987. Domenica 26 maggio torna per le strade e le aree verdi del quartiere Nizza Millefonti di Torino la Strasantamonica, corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri organizzata dalla parrocchia Santa Monica in occasione della sua festa patronale.

Oltre 400 i partecipanti di tutte le età, che percorreranno in allegria e in compagnia il percorso che si snoda tra le strade del quartiere e l'area verde lungo il Po. E anche quest'anno alla Strasantamonica prenderanno parte gli atleti speciali dei Maratonabili. Ancora disponibili gli ultimi pettorali al costo di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini, comprensivo di t-shirt ufficiale, rinfresco finale e pacco gara. Sarà possibile iscriversi al banchetto allestito in via Vado 9 sabato 25 maggio e domenica 26 dalle 15 fino a qualche minuto prima della partenza. prevista per le 16.



