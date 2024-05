A Novarello tanti bambini per ricordare Yara Gambirasio

Per ricordare Yara Gambirasio e la sua passione per lo sport a 14 anni di distanza. Nella quotidianità, nell'impegno instancabile della "sua" associazione, che domenica 26 maggio si concretizzerà in un torneo di calcio per bambini sui campi di Novarello. Così si intitola l'evento nell'evento - che si terrà a metà giornata: un meeting formativo per genitori e addetti ai lavori, sui valori dello sport e sul fair play, ad arricchire e completare lo spettacolo.

Il torneo "La Passione di Yara, preview", rappresenta un gustoso antipasto del piatto forte, che si terrà poi a settembre, a Bergamo (lo scorso settembre, l'ottava edizione vide oltre 600 bambini da tutta Italia, con la vittoria finale del Milan). Promosso e organizzato da Novara City FC e San Maurizio Calcio, vedrà sfidarsi 16 squadre di Pulcini 2014, provenienti da vari angoli del Piemonte e della Lombardia.

Calcio d'inizio alle 10, all'interno dello splendido centro sportivo, per uno show assicurato di dribbling, gol e sorrisi, fino alle 18. Dopo la pausa pranzo, prima di riprendere il gioco, ecco "La Passione Vince Sempre" nell'auditorium: in programma l'intervento delle autorità, la presentazione dell'associazione e dei suoi obiettivi con il segretario Maura Panarese e il tesoriere Daniela Di Mento, entrambe responsabili dei rapporti con le famiglie dei ragazzi sostenuti.

Quindi, la presentazione de "La Squadra degli 11 genitori… sportivi?", a cura di Alessandro Crisafulli, fondatore della Scuola Genitori Sportivi, che donerà anche a ogni baby giocatore un "Cartellino dei bambini" con l'Alfabeto del Tifo gentile nello sport giovanile realizzato insieme a Gaia Simonetti, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza. A moderare l'evento, Gianluca Polo. E' in questo momento che l'Associazione La Passione di Yara comunicherà un'ennesima "sorpresa solidale".





