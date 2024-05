Verbania, in beneficienza il cibo avanzato da hotel sul lago

L'Emporio dei legami di Verbania, realtà che aiuta circa 1.200 persone che si trovano in difficoltà nell'accesso al cibo, e il gruppo alberghiero Zacchera Hotels, che possiede cinque strutture a Baveno sul lago Maggiore per complessive 900 camere, hanno siglato un accordo finalizzato a ridurre lo spreco di cibo e a contrastare la povertà alimentare.

L'accordo è stato presentato oggi ma è operativo da una decina di giorni: "La consegna avviene tre volte alla settimana e finora abbiamo distribuito circa 800 porzioni di derrate alimentari già assemblate e pronte all'uso" spiega Antonio Zacchera, Ceo del gruppo alberghiero. Si tratta in particolare di pietanze come riso, pasta, insalate, torte, ma anche carne e pesce, preparate per i buffet, "una modalità che implica sempre una percentuale di eccesso di produzione, nel nostro caso intorno al 15% del totale" aggiunge Zacchera.

"Siamo molto orgogliosi di questo matrimonio tra un'azienda privata e un ente pubblico del terzo settore - commenta Chiara Fornara, direttrice Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano -.

Sul territorio piemontese, un progetto di questo tipo potrebbe avere un impatto di disseminazione e contaminazione anche per altre esperienze".



