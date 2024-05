Unc, 6 piemontesi su 10 stanno rinviando gli acquisti

Sei piemontesi su 10 stanno rinviando gli acquisti "a tempi migliori". Lo sostiene una ricerca condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori, sulla base dei valori medi di spesa in settori strategici del primo quadrimestre 2024.

"Tra le cause - è l'analisi di Patrizia Polliotto - un'inflazione impattante, seppur al momento in lieve flessione, e il calo diffuso del potere d'acquisto dovuto a molteplici fattori tra cui oscillazione del costo dei beni alimentari, energia e incertezza economica".

In calo soprattutto la spesa per "settori quali auto nuove (- 13,5%) e usate (- 7,5%), motoveicoli (-25%), infissi e serramenti (-22%). Sul fronte della 'tecnologia mobile' in flessione anche telefonia (-15%), computers (-8%), tv (-6%) e fotocamere digitali (-5%). In discesa anche elettrodomestici e mobili che registrano un calo complessivo medio del 5,8 e del 6,5 per cento".

Difficoltà negli acquisti dei beni durevoli che "colpiscono soprattutto le fasce più deboli - conclude Patrizia Polliotto - che in Piemonte ammontano a circa un 10% del totale, impossibilitate del tutto a pianificare spese migliorative per casa e mobilità".



