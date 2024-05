Torneo di calcio giovanile Skf Italia Meet the World

Una grande festa, dove a vincere sarà la voglia di stare insieme e di confrontarsi in campo all'insegna dell'integrità sportiva. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa Skf Italia Meet the World si configura, sempre più, come appuntamento riconosciuto nel terzo settore.

Mai così tante, infatti, le formazioni composte da giocatori con disabilità intellettiva certificata presenti sabato 25 e domenica 26 maggio alla manifestazione organizzata da Skf Italia presso l'impianto sportivo Il Podio di Porte (Torino), in via Martellotto, Località Malanaggio.

Il torneo si svolgerà nel weekend e terminerà dopo le finali di domenica pomeriggio con la premiazione di tutte le squadre presenti. L'ingresso all'impianto sportivo sarà gratuito.

"Siamo orgogliosi di come questa manifestazione sportiva sia cresciuta negli anni e sia sempre più apprezzata dalle associazioni e dalle società che si dedicano a promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, Il nostro torneo è nato con l'obiettivo di diffondere i valori positivi dello sport, come il rispetto per i compagni e per gli avversari, l'importanza dello stare insieme, l'adoperarsi per un obiettivo comune. Sono certo che il nostro entusiasmo sia quello di tante persone che condividono con noi gli stessi valori" commenta Aldo Cedrone, amministratore delegato di Skf Italia .

Come per le edizioni precedenti del torneo, anche quest'anno in palio ci sarà la possibilità di partecipare con i colori di Skf Italia al Gothia Special Olympics Trophy, l'evento internazionale riservato a formazioni aderenti all'Organizzazione Special Olympics, in programma a Göteborg, in Svezia, dal 14 al 20 luglio.Torneo di calcio giovanile SKF Italia Meet the Wor



Riproduzione riservata © Copyright ANSA