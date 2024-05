Roseto di Parco Dora, nuova vita grazie al Kappa FuturFestival

Nuova vita per il roseto di Parco Dora a Torino. Il progetto di riqualificazione, presentato oggi, è frutto della volontà di Movement entertainment, l'azienda che organizza il festival di musica elettronica Kappa FuturFestival proprio nel Parco Dora, in collaborazione con il Comune. Punti cardine dei lavori svolti nell'area verde sono la risistemazione delle aiuole tramite l'eliminazione dei cordoli in calcestruzzo per rendere l'area più accessibile, e la sostituzione delle caditoie per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche.

"Sono commosso perché inauguriamo la dorsale che noi chiamiamo roseto, circondata da rose, e parte strutturale del Parco Dora, il "Central Park" torinese. - ha dichiarato Maurizio Vitale, fondatore e amministratore di Movement entertainment. - Voglio ringraziare la nostra amministrazione cittadina per il coraggio e per la collaborazione che condividono con Movement Entertainment per questo lavoro che ha riportato al progetto originario un'area di 11.500 metri quadri con 5.000 metri quadri di isole verdi, che sarà anche oggetto del nostro Voyager Stage durante il Kappa FuturFestival".

"L'intervento presentato oggi ha un'importanza molto significativa per la città di Torino - ha dichiarato Francesco Tresso, assessore comunale al Verde pubblico e alla cura - perché recupera un'area che ha avuto una sua storia, una sua tradizione industriale, e oggi rinnova la sua fruizione in una maniera diversa".



