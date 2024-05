Rapinatore armato con asse di legno arrestato nel Torinese

Un uomo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea, nel Torinese, per rapina dopo che l'altra sera, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti, ha minacciato una donna a Pavone Canavese per rubarle il telefono cellulare, armato di un'asse di legno con diversi chiodi sporgenti. L'uomo ha avvicinato a piedi la vittima che a bordo della propria autovettura si trovava ferma a uno stop, le ha aperto la portiera e le ha urlato di scendere altrimenti l'avrebbe ammazzata.

L'automobilista è scappata e per un breve tratto è stata anche inseguita dal soggetto che poi ha desistito quando l'ha vista entrare in un bar. La tempestiva chiamata al 112 ha dato modo ai militari di mettersi sulle tracce del 23enne intercettato poco dopo a Ivrea mentre terrorizzava i passanti con l'asse di legno ancora in mano. Solo grazie all'uso dello spray in dotazione ai militari il soggetto è stato disarmato e arrestato. Addosso aveva ancora il telefono cellulare rubato alla donna. Il 32enne è stato poi accompagnato in ospedale a Ivrea a disposizione della autorità giudiziaria.



