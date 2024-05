Orchestra e Coro del Sermig, un concerto dedicato alla bellezza

L'Orchestra Giovanile e il Coro dell'Arsenale della Pace del Sermig di Torino diretti da Mauro Tabasso si esibiranno in un concerto nella Basilica Maria Ausiliatrice sabato 25 maggio alle 21, nell'ambito dell'iniziativa 'Il sabato sera al femminile: testimonianza Mariana'. L'ingresso è gratuito.

Orchestra e Coro hanno scelto un repertorio "dedicato alla bellezza che fa sentire accolti e amati". A cantare ci saranno anche i solisti Anna Chiara Toffanin, Deborah Tachie Menson e Serena Branducci. Tutti i brani saranno introdotti dagli allievi del corso di recitazione teatrale e cinematografica del Laboratorio del Suono, il cui docente è Rodolfo Tabasso, che daranno un'originale interpretazione ai testi scritti da Valentina Giaresti.

Si comincia con Beethoven X - The AI Project, la decima sinfonia di Beethoven completata dall'intelligenza artificiale ed eseguita per la prima volta in Italia proprio dall'Orchestra Giovanile dell'Arsenale della Pace, il 27 settembre 2023, alle Ogr. Sempre di Beethoven verrà suonato l'Inno alla Gioia, con un arrangiamento scritto appositamente per l'orchestra del Laboratorio del Suono da Mauro Tabasso e Andrea Vigliocco. Il pubblico volerà in Argentina sulle note di Libertango di A.

Piazzolla e si immergerà in una dimensione sportiva con Chariots of Fire di Vangelis, colonna sonora del film Momenti di Gloria di Hugh Hudson, e l'altrettanto nota The Walk Home di Hans Zimmer dal film Cool Runnings. Data la recente partecipazione agli eventi di ToRide, campagna della Città di Torino per l'arrivo del Giro d'Italia e il Tour de France, per i quali l'Orchestra ha tenuto un concerto, dal titolo Da Beethoven a Bartali, la scorsa domenica 5 maggio e ne terrà un secondo domenica 2 giugno, il ciclismo verrà celebrato con la canzone Fratello di Ennio Morricone, colonna sonora del film Gino Bartali: L'Intramontabile.

Non mancheranno gli omaggi alla protettrice della basilica con Magnifica Maria, scritta da Mauro Tabasso e arrangiata da Andrea Vigliocco, che hanno dato le ali della musica alle parole di questa preghiera, scritta da Ernesto Olivero, che sarà cantata da Toffanin. Sempre dedicata a Maria ci sarà Ave Maria dell'Angelo, scritta da Tabasso e cantata dal coro.



