Industria: la Bottero di Cuneo realizza una vetreria in Iraq

L'azienda Bottero di Cuneo fornirà in Iraq un nuovo impianto in grado di produrre fino a 800 tonnellate al giorno di vetro piano. La vetreria sarà realizzata nel governatorato di Al-Muthanna, non distante dalla città di Bassora. L'investimento rientra nell'accordo tra Sace (gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell'economia e delle finanze) e la Trade Bank of Iraq: l'obiettivo è supportare lo sviluppo di settori chiave per la diversificazione economica dell'Iraq, quali appunto il vetro, e aumentare l'export del made in Italy.

L'accordo, siglato a Roma dal presidente della Bottero Aldo Faccenda e dalla controparte irachena, prevede la fornitura chiavi in mano del nuovo impianto di produzione di vetro piano, in grado di produrre oltre 20 milioni di metri quadri all'anno di lastre, destinate all'edilizia e all'industria dell'automobile.

La progettazione partirà all'inizio del 2025 per entrare in produzione a Bassora a fine 2026. Oltre a Bottero, hanno siglato accordi con i buyer iracheni altre quattro aziende italiane.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA