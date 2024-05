Fondazione Crt, si valuta richiesta al Mef di deroga a Statuto

E' una nuova giornata di attesa e di polemiche alla Fondazione Crt che oggi dovrebbe eleggere il nuovo presidente, la giurista Anna Maria Poggi. Il punto di partenza è un botta e risposta tra il presidente ad interim Maurizio Irrera e il collegio sindacale. Il tema è la documentazione inviata al Ministero dell'Economia.

Ieri il collegio sindacale ha scritto ai consiglieri spiegando che manca ancora un documento, presentato al Mef in doppia versione e quindi da chiarire. Oggi a prendere carta e penna è Irrera: in una lettera inviata a tutti i consiglieri e allo stesso Mef ribatte che il ministero ha nelle sue mani tutta la documentazione necessaria. Per sciogliere questo nodo nelle prossime ore dovrebbe riunirsi il consiglio di amministrazione.

La questione centrale è quella dei tempi per la nomina del presidente. L'idea che si fa strada - secondo quanto si apprende - è quella chiedere al Mef la deroga allo Statuto e di tenere aperto il consiglio di indirizzo, convocato per oggi pomeriggio alle 15, fino al 23 maggio, giorno in cui scade il termine per la nomina del presidente (Fabrizio Palenzona si è dimesso il 23 aprile). Il Mef - secondo quanto risulta - se arriverà la richiesta darà una risposta positiva sulla possibilità di deroga allo Statuto, ma solo se ci sarà un atto formale entro il 23 il consiglio di indirizzo rinvierà la nomina. Altrimenti giovedì alle 15 si procederà alla votazione.



