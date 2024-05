Fondazione Crt, esposto in procura da ex segretario generale

L'ex segretario generale della Fondazione Crt Andrea Varese, che è stato sfiduciato un mese fa dal cda e si è poi dimesso, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica. La notizia è riportata oggi da alcuni quotidiani ed è stata confermata da fonti autorevoli.

Oggetto dell'esposto è il presunto patto occulto in Fondazione per pilotare le nomine dei consiglieri di indirizzo, che avrebbe determinato una governance parallela agli organismi previsti dallo Statuto. Su questo patto Varese aveva chiesto l'intervento del Mef per accertare quanto successo, ma senza prima informare il consiglio di amministrazione che per questo lo ha sfiduciato.



