Consulenza per pratiche funebri, azienda avvia portale gratuito

Un portale di informazione che fornisce consulenza gratuita ai cittadini alle prese con le pratiche per un decesso. E' l'ultima iniziativa, Cipensagiubileo.com, lanciata dalla storica azienda di onoranze funebri. Per renderla pubblica sono state anche distribuite 10mila brochure nelle farmacie torinesi. "Attraverso il sito, mediante una piattaforma in grado di reindirizzare i quesiti ai relativi professionisti titolati della nostra rete d'impresa, - spiega Serena Scarafia, ceo di 'Giubileo - sarà possibile ricevere informazioni e risposte esaustive in materia burocratica, legale, fiscale, familiare, immobiliare e patrimoniale. Inclusi gli aspetti economici e previdenziali connessi alla scomparsa di una persona cara".

La campagna di informazione nelle farmacie "anche per promuovere il concetto inedito da noi per primi realizzato in Italia di previdenza funeraria - chiosa Scarafia - che consente con molteplici vantaggi di poter pianificare in vita il proprio commiato agevolando aspetti successori e semplificando l'esistenza ai propri congiunti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA