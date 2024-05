Archivissima, l'edizione di quest'anno dedicata alle passioni

La settima edizione di Archivissima, il festival dedicato alla promozione dei patrimoni archivistici, si terrà a Torino dal 6 al 9 giugno, alle Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, in piazza San Carlo a Torino. Gli eventi saranno accessibili gratuitamente e coinvolgeranno varie istituzioni culturali: Biennale tecnologia, Ogr Torino, Circolo dei lettori, Pinacoteca Agnelli in tandem con la Collezione Maramotti, Mediateca Rai, La Stampa, Museimpresa, Museo nazionale del Cinema - Festival Cinemambiente, Polo del '900.

"In questi 9 anni abbiamo avuto il sogno di creare un evento davvero importante per dar voce agli archivi e divulgarli al grande pubblico.- ha spiegato Andrea Montorio, ceo di Promemoria e ideatore del festival. - Quel sogno lo vediamo realizzarsi perchè quest'anno sono coinvolti più di 450 archivi a livello nazionale e ogni anno crescono".

Il tema di quest'anno sono le passioni, viste come forze di trasformazione sociale e personale, tracciabili negli archivi.

"Il grande valore di Archivissima è quello di aprire gli archivi, a volte sconosciuti, e renderli fruibili al pubblico.

In questo le nuove tecnologie sono molto importanti perché sganciano dagli orari e dai limiti del fisico e anche su questo noi siamo impegnati" ha commentato Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA