'San Timorasso', un documentario sul vino divenuto un simbolo

Un documentario racconta l'intuizione e il lavoro di un vignaiolo dei Colli Tortonesi, Walter Massa, che nel 1986 quando Walter Massa, ha vinificato 10 quintali di Timorasso, uva pressoché dimenticata.

Quello che sembrava solo un esperimento enologico è diventato un movimento che porta la zona all'attenzione degli amanti del vino di tutto il mondo.

Una storia raccontata in 'San Timorasso', documentario di Andrea Mignolo, che la ripercorre partendo dallo spopolamento delle colline negli anni '70. Passa, poi, per le vicende di un gruppo di vignaioli che fa squadra, nonostante le differenze, per finire ai giorni nostri, quando il Timorasso si è rivelato anche un simbolo significativo dell'era del cambiamento climatico.

'San Timorasso' sarà proiettato di giovedì 23 maggio nella sede di Incontri DiVini - Derthona Wine Experience in una serata per amanti del vino, appassionati del territorio e curiosi che vogliono conoscere tutti i retroscena di uno dei vitigni del momento.



