Ricavi Nova Coop a 1,19 miliardi, utile netto oltre 28 milioni

Nova Coop chiude il 2023 con conti positivi: vendite lorde in crescita del 3% a 1 miliardo e 194 milioni di euro e utile netto di 28,39 milioni. Il patrimonio netto alla fine del 2023 ammonta a 852 milioni e 462 mila euro, 30 in più del 2022. Il bilancio sarà approvato dalle assemblee dei soci, alle quali possono partecipare i circa 583 mila iscritti. "In un anno non semplice - commenta il presidente Ernesto Dalle Rive - abbiamo confermato la buona governance che ci rende da tempo una delle realtà più performanti del sistema Coop. Abbiamo difeso le quote di mercato nell'area in cui operiamo, proseguendo nell'azione di sviluppo della rete commerciale, di rafforzamento patrimoniale e confermando una forte propensione all'innovazione. Tutto questo mentre rilanciavamo l'impegno in difesa del potere di acquisto di soci e consumatori, scegliendo di assorbire direttamente parte dei rincari che hanno caratterizzato i beni di largo consumo, e mentre proseguivamo con le nostre attività sociali".

Sono in aumento gli scontrini battuti (+4,12%), mentre è in lieve flessione lo scontrino medio (-0,26%). Il carrello della spesa si è riempito di 72 milioni di prodotti a marchio che, da soli, hanno rappresentato oltre il 32% delle vendite in quantità. Un sostegno ai soci è arrivato anche dai 108 milioni di euro di sconti grazie a promozioni mirate, offerte dedicate e punti catalogo.

Oltre 111 milioni di euro sono stati realizzati dalle quattro stazioni di carburante Enercoop mentre le piattaforme di vendita online hanno totalizzato più di 11 milioni di euro, con oltre 104 mila spese digitali in un anno su Coopshop.it, piattaforma che è arrivata a servire oltre un terzo dei comuni piemontesi. Nova Coop ha continuato ad ampliare la rete di vendita, con 19 milioni di investimenti: è stato inaugurato il punto vendita di Alpignano e ha debuttato a Torino un nuovo format urbano di vicinato con l'apertura di due punti vendita di proprietà; importanti interventi di ristrutturazione hanno coinvolto il punto vendita di Alessandria e l'Ipercoop di Beinasco. I dipendenti sono 4.629, quasi tutti con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, 231 i contratti attivati nel 2023.



