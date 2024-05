Premio Piero Gasco al comitato Fipav in memoria di Julia Ituma

Va al Comitato Fipav Piemonte il premio 'Piero Gasco', consegnato a Mondovì. Il riconoscimento è stato conferito quest'anno in memoria di Julia Ituma, la giocatrice di pallavolo dell'Igor Novara Volley che il 13 aprile 2023 è stata trovata morta dopo essere precipitata dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la squadra a Istanbul, dove si trovava per una gara di Champions League.

La consegna è avvenuta al palazzetto dello sport 'Nino Manera', durante le finali dei campionati regionali di volley.

Presenti alla cerimonia erano Paolo Cornero, vicepresidente dell'associazione 'Piero Dardanello', Giovanni Gasco, rappresentante della famiglia Gasco, e Anna Breida, presidente del Rotary Club di Mondovì.

"Vogliamo far sì che questo premio sia utilizzato per dare un supporto psicologico alle atlete e agli atleti più giovani, che si trovano a dover affrontare le prime pressioni legate ai risultati sportivi e non solo. In questo senso, la nostra volontà è attivare iniziative a beneficio dei pallavolisti delle selezioni regionali", ha dichiarato il presidente del Comitato Fipav del Piemonte, Paolo Marangon.



