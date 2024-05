Giornata per la biodiversità, Bee Korian all'Rsa Mazzarello

In occasione della Giornata Internazionale per la Biodiversità, il gruppo Korian, in collaborazione con Apicolturaurbana.it, lancia la terza edizione del progetto Bee Korian all'Rsa Mazzarello di Torino. Il progetto prevede l'installazione di arnie per tutelare le api, promuovere la biodiversità e favorire il benessere psico-fisico degli anziani, coinvolgendo anche le scuole di quartiere.

Le arnie, che ospitano circa 120.000 api per struttura, fungono da bioindicatori e aiutano a sensibilizzare sull'importanza della biodiversità. Le attività includono sessioni didattiche e una piccola produzione di miele, con un concorso per creare le etichette del miele rivolto agli studenti delle scuole e agli ospiti dell'Rsa.

L'edizione 2023 ha portato all' abbattimento di 1.560. 634 chili di Co2 e all'impollinazione di milioni di fiori e piante.





