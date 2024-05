Al Castello di Rivoli la selezione regionale di Miss Italia

Tutto pronto per la selezione regionale di Miss Italia 2024 Piemonte e Valle d'Aosta che prenderà il via, per la prima volta, dal Castello di Rivoli, sede di uno dei musei di arte contemporanea più importanti d'Italia. L'appuntamento è per sabato 25 maggio alle 21 quando tutta la cittadina sarà coinvolta nella festa. Tra i protagonisti anche la piemontese Francesca Bergesio, Miss Italia in carica.

La manifestazione - a ingresso libero per il pubblico - si terrà nel piazzale Mafalda di Savoia proprio adiacente al Castello di Rivoli. Le Miss saranno impegnate già dal pomeriggio per shootings fotografici tra alcune auto coupé esposte sul piazzale e per incontrare e salutare cittadini e visitatori.A partire dalle ore 14 circa, grazie alla collaborazione di alcuni collezionisti piemontesi, il piazzale ospiterà l'esposizione di alcune Fiat coupé in occasione del trentesimo anniversario dalla nascita di questo modello. Le auto faranno da scenografia, insieme al Castello e al panorama su Rivoli, alle foto con le candidate al titolo.

La serata inizierà alle ore 21 con l'apertura dello spettacolo, organizzato dal Consorzio Turismovest di Rivoli e dall'esclusivista di Miss Italia Regione Piemonte Liguria e Valle D'Aosta Mirella Rocca al terzo anno alla guida di Miss Italia, Direttrice dell'Accademia Agenzia di Moda e Cinema Cdh Cinema District Hub di Torino. Durante la serata sarà presente anche l'associazione Progetto Alice Contro la Violenza sulle Donne che proporrà una performance di Danza Emozionale con la compagnia dei ragazzi del Chd. Presenteranno la serata Luca & Max di Poltronissima e Francesca Bergesio. Al termine della serata sarà eletta Miss Rivoli 2024.



