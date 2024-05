Abbandonano rifiuti, a Tortona trasgressori scoperti e multati

Hanno abbandonato sacchetti di rifiuti di ogni tipo per strada, nei campi, accanto alle campane del vetro. Sacchi contenenti, come negli ultimi casi segnalati da Gestione Ambiente a Tortona (Alessandria), di scarti differenziabili, che avrebbero potuto senza fatica essere conferiti nei contenitori della raccolta differenziata a disposizione.

Nell'ultimo mese sono stati scoperti 4 episodi denunciati vie Guala, Postumia, Scaura, Tito Codevilla. I verbali di accertamento sono stati inviati alla Polizia Locale per l'avvio della procedura sanzionatoria.



