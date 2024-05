Juve: i tifosi accolgono Montero, in bocca al lupo Pigna

Il mondo juventino si scatena sui social per l'ufficialità di Paolo Montero alla guida della prima squadra bianconera. Tra Facebook, Twitter e Instagram, i principali social network, sono già migliaia i messaggi di sostegno per l'ex tecnico dell'Under 19, che ha fatto il grande salto per le ultime due giornate di campionato contro Bologna e Monza.

"Finalmente uno con il dna bianconero" si legge in tanti post; "Vai 'Pigna', se questo si arrabbia non si sbottona la camicia, ma vi prende a sberle" è il commento con più 'mi piace' su Instagram, ricordando il carattere sanguigno e battagliero dell'uruguaiano. In tanti però non dimenticano Massimiliano Allegri: "Non meritavi un addio così, abbiamo vinto tanti trofei insieme e c'era bisogno di maggiore rispetto" è l'altro fronte social del tifo bianconero.



