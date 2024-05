Tortona, in dirittura d'arrivo il restauro del Paterno

Sono prossimi alla conclusione i lavori di restauro del Paterno, il luogo di Tortona (Alessandria) in cui la Piccola Opera della Divina Provvidenza ha mosso i primi passi, ancora oggi molto caro a tutti gli orionini.

Inizialmente Casa degli Oblati diocesani, qui don Luigi Orione (oggi santo) aveva messo gli occhi quando doveva trovare una sede definitiva per la sua congregazione, dopo che il Comune gli aveva comunicato di non voler rinnovare l'affitto del Santa Chiara, destinato a essere abbattuto per far posto a nuovi edifici ed ai portici Frascaroli. Don Orione inizia una lunga trattativa con la Diocesi per l'acquisto della Casa Oblatizia, ormai inutilizzata. Di nascosto - come raccontano le cronache - entra nel cortile e seppellisce tra due tegole una statuetta della Madonna. Il 14 giugno 1905 compra per 25.000 lire l'edificio che, da quel momento in poi viene chiamato Convitto Paterno.



