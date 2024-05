Toro: Juric 'ora una finale, dispiace per la contestazione'

"La vittoria contro il Milan è un orgoglio, ora a Bergamo sarà una finale e poi vedremo cosa farà la Fiorentina tra campionato e Conference: speriamo che il Toro arrivi in Europa": il tecnico granata, Ivan Juric, commenta il successo per 3-1 contro i rossoneri.

"Non ci sono i presupposti per rimanere, mi dispiace tanto per la contestazione perché costa tanti punti - riflette il croato - e non ho potuto godermi appieno questi tre anni fantastici: ci stava fischiare dopo la sfida contro il Frosinone perché avevamo fatto schifo, ma non ho mai accettato gli insulti dopo il Bologna". E sul futuro: "Non so nulla, pensavo soltanto al Toro e l'importante sarà trovare emozioni" conclude Juric.





