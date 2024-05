Stoccaggio illecito di rifiuti, difformità in un sito Vco

L'operazione della polizia per il contrasto all'illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti, condotta in 33 province su tutto il territorio nazionale, ha riguardato anche il Verbano-Cusio-Ossola, dove in un sito di smaltimento sono state rilevate difformità al dettato normativo del Testo Unico Ambientale.

La documentazione acquisita è tutt'ora al vaglio del personale intervenuto. Nel corso di controlli eseguiti sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di rifiuti sono state inoltre elevate contravvenzioni per violazioni amministrative al codice della strada.



