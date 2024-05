Un anno del polo culturale su popoli e missionari a Torino

Si è tenuta stamani al Polo culturale dei missionari della consolata di Torino l'evento celebrativo del primo anno di attività del 'Cam - Cultures and Mission', uno spazio dedicato al dialogo e alla conoscenza fra i popoli inaugurato lo scorso 19 aprile 2023. L'incontro ha presentato ai cittadini i risultati ottenuti con i fondi del Pnrr gestito dal ministero della Cultura.

"Cominciamo a vedere i risultati del Pnrr, che serve a dare nuova vita e rendere accessibili e comunicabili gli spazi come questo - ha commentato la vice sindaca di Torino Michela Favaro - Torino ha da sempre una vocazione missionaria e in questo luogo io ricordo che fin da quando ero bambina si respirava aria di internazionalità.

Col sindaco - ha aggiunto - abbiamo proposto lo Ius Scholae per dare la cittadinanza ai ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole. In tutta Italia e a Torino c'è un calo della popolazione, ma la parte giovane delle famiglie è costituita spesso dalla popolazione straniera. Bisognerebbe riconoscere anche questo diritto di cittadinanza ai ragazzi perché questo è il futuro della nostra città per avere un territorio unito e coeso".

Nel corso dell'evento è stata inoltre inaugurata la Sala mostre temporanee 'Urihi. La casa della terra' con la mostra 'Mater Amazonia' e sono state premiate le opere vincitrici del contest artistico 'Hoping together', organizzato dall'associazione culturale Galfer20 e finanziato da Regione Piemonte, al primo posto Erika Riehle con la sua opera pittorica 'Taccuino di viaggio'.



