Più di 5mila peonie ai Vivai delle Commande

Arriva come ogni anno a maggio la fioritura delle peonie ai Vivai delle Commande di Carmagnola. I colori e i profumi di questi fiori potranno essere apprezzati con ingresso gratuito da sabato 18 maggio a lunedì 20 maggio, dalle ore 10 alle 19.

A gestire da oltre vent'anni l'esposizione florovivaistica è Carlo Salvi Del Pero, uno dei proprietari dei vivai: "Fra le novità di quest'anno, gli ibridi di Peonia officinalis, una delle specie autoctone italiane che fioriscono sulle nostre montagne a metà giugno. Peonie dalle differenti gradazioni di rosso, vigorosissime e relativamente precoci, alcune profumatissime, ottime da recidere e tenere in vaso", racconta Del Pero. Le novità non finiscono qui, perché oltre ad ammirare più di 5mila fiori chi deciderà di visitare la fioritura potrà partecipare al ciclo di incontri "Il richiamo delle peonie": scrittori ed esperti proporranno riflessioni legate al cambiamento climatico, al rispetto per l'ambiente e alla conoscenza del mondo dei fiori e delle piante. Gli appuntamenti vedranno ospiti la dottoressa forestale Cristina Converso, il veterinario e ornitologo Roberto Macario e l'ornitologo e guida ambientale escursionistica Marco Mastrolilli.



