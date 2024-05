"Come ci hai sempre detto, poche parole... Grazie mister": con questo breve post su Instagram, il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha salutato Massimiliano Allegri dopo l'esonero dell'allenatore. Il classe 2001 è pronto a rientrare dopo la squalifica per scommesse nella sfida di lunedì a Bologna, proprio la prima senza il tecnico toscano in panchina.



