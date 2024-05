I dipendenti di Banco Azzoaglio in campo per i rifiuti

Sono 700 i chili di rifiuti che sono stati raccolti dai 78 dipendenti di Banco Azzoaglio di Ceva in occasione della "Challenge clean up" proposta dai vertici aziendali. Per quattro giorni consecutivi, dopo l'orario di lavoro, i volontari si sono dedicati alla raccolta di rifiuti in varie località tra cui Ceva, Mondovì, Villanova Mondovì, Alba, Magliano Alpi, Ormea, Chiusa di Pesio, Cuneo, e Torino, mettendo a segno un "bottino" di 54 sacchi, oltre a migliaia di mozziconi di sigarette.

"Con il nostro impegno nella Challenge clean Up - dichiarano Erica e Simone Azzoaglio, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e presidente del comitato esecutivo del Banco - la nostra banca riafferma l'attenzione alla sostenibilità e al sostegno attivo delle comunità locali.

Si tratta di un'iniziativa che vuole rappresentare un piccolo passo concreto verso un futuro più pulito e responsabile nei confronti del territorio che ci circonda e a sostegno del nostro pianeta che sta vivendo una crisi ambientale senza precedenti".





