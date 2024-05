'Grazie Max' o 'esonero giusto', Allegri divide i tifosi

Pochi secondi dopo l'annuncio dell'esonero di Massimiliano Allegri, i social della Juventus sono stati presi d'assalto dai tifosi, che si sono divisi, com'è spesso accaduto quando si parla dell'allenatore livornese.

C'è chi lo sostiene utilizzando l'essere 'gobbo' (soprannome utilizzato dai rivali per identificare gli juventini, ma divenuto sinonimo di mentalità bianconera) come appartenenza alla comunità. "Grazie Max. tre anni complicati dove è successo di tutto. Ma ci hai sempre messo la faccia per noi, per la Juve.

In bocca al lupo Max, gobbo vero", "Max juventino vero". Tanti invece sostengono la decisione della società. "Esonero giusto", "Finalmente una notizia positiva. Forza Juve fino alla fine".

"Questo è il giorno più bello della mia vita", si legge ancora sotto il post che annuncia l'esonero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA