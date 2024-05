Cuneo, opposizioni 'in catene' per alberi di piazza Europa

Più di cento persone hanno preso parte nel pomeriggio al sopralluogo indetto da tutte le opposizioni cuneesi, contro il progetto di riqualificazione di piazza Europa. Alcuni consiglieri di minoranza si sono messi in catene sotto uno dei cedri dell'Atlante: i dieci alberi sono in quel luogo fin dalla costruzione della piazza, nel 1970.

Il nuovo progetto, presentato ieri dall'amministrazione comunale, prevede di abbatterli: saranno sostituiti da 38 alberi ad alto fusto e da 1.100 metri quadrati di arbusti. Ma le opposizioni dicono no a qualsiasi progetto che preveda l'eliminazione dell'attuale alberatura. L'ipotesi originaria, poi abortita, era di abbinare alla riqualificazione della piazza la costruzione di un parcheggio sotterraneo.

Contro il previsto abbattimento dei cedri i gruppi di minoranza e le associazioni ambientaliste annunciano iniziative nei prossimi mesi e una grande manifestazione.



