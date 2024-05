Banca di Cherasco, utile oltre 9 milioni e quasi 17mila soci

Oltre mille partecipanti sono attesi all'assemblea dei soci della Banca di Cherasco (Cuneo), in programma per la prima volta nel centro storico di Bra, domenica 19 maggio, mentre l'istituto di credito ha chiuso il 2023 con oltre 9 milioni di euro di utile e una crescita di tutti gli indicatori economici e patrimoniali. La raccolta complessiva è passata da 1,36 a 1,45 miliardi, il patrimonio netto è ora di 73,4 milioni di euro (+15,8% sull'anno prima) e il Total Capital Ratio (rapporto che indica la solidità della banca) al 20,7% e quasi 17mila soci.

All'assemblea ci sarà anche un incontro dal titolo "Sviluppo sostenibile in un mondo instabile: le sfide delle banche di comunità", in cui dialogheranno Carlo Petrini, fondatore di Slow food, Università di Scienze Gastronomiche e Terra Madre, e Rainer Stefano Masera, economista, preside della Facoltà di Economia dell'Università Guglielmo Marconi di Roma: un confronto per ragionare su globalizzazione e localismo, sostenibilità e cooperazione, scelte strategiche e nuovi valori.

"Dopo l'appuntamento del 2023 al Castello di Racconigi continua la nostra proposta di un'Assemblea itinerante: un modo per rendere concreta la nostra vicinanza al territorio - spiega il presidente della banca, Giovanni Claudio Olivero-. Il risultato in crescita del 2023 è frutto di una gestione oculata, attenta al contenimento dei costi, nell'ottica del rafforzamento del patrimonio, unico modo per rendere la nostra una banca sempre più solida, affidabile, sicura". "L'utile netto - sottolinea il direttore generale, Marco Carelli - è superiore a 9 milioni di euro: farne tornare sul territorio, in modo efficace, una parte rilevante è uno dei compiti del credito cooperativo che lavora perché l'utile della gestione sia uno strumento di promozione del benessere dei Soci e del territorio".



