Alle Serre Reali di Torino fra tre anni un polo di servizi

Gli eleganti padiglioni dei Giardini Reali di Torino realizzati nel primo Novecento, dopo aver ospitato per mezzo secolo il Museo di Antichità, diventeranno un nuovo centro di servizi avanzati per il pubblico e per i dipartimenti museali. Il progetto, finanziato con un fondo da 12 milioni di euro dal Cipe, è pronto a partire e sarà completato in tre anni durante i quali saranno organizzate visite guidate. Gli edifici verranno rinnovati sia nell'architettura,, sia nelle componenti tecnologiche. Sono previsti spazi espositivi e depositi climatizzati, un laboratorio di restauro, sale per i servizi educativi del museo, per conferenze ed eventi, spazi per il ricovero delle piante e le attività nel verde.

"Nuovi servizi museali avanzati, integrazione museo-città, reti con le istituzioni del territorio, l'Università, l'associazionismo, giovani e public engagement: sono le coordinate sulle quali i Musei Reali intendono mettersi in gioco per il futuro, scommettendo sulle Serre Reali in chiave di sostenibilità ambientale e innovazione" spiega Mario Turetta, Segretario generale del Ministero della Cultura e direttore avocante dei Musei Reali di Torino.

I modernissimi ambienti e un nuovo ingresso ai Musei Reali, affacciato su corso Regina Margherita, consentiranno di valorizzare specifici segmenti delle collezioni d'arte e archeologia e di sviluppare attività insieme al quartiere e alle istituzioni del territorio. "Una rivoluzione per il museo che sarà dotato di servizi allineati agli standard internazionali e che, con l'apertura su corso Regina Margherita, si candida a essere un ponte tra il centro storico della città e i quartieri di Porta Palazzo e Aurora, veri laboratori di buone pratiche, di istituzioni virtuose, caleidoscopio di culture del mondo e luogo di formazione di nuovi cittadini" aggiunge Filippo Masino, responsabile del progetto.



