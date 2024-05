A Biella stretta di mano tra Delmastro e l'ex caposcorta Morello

A dirigere le operazioni di accoglienza dei vari ospiti in occasione della visita del ministro Nordio al carcere di Biella c'era Pablito Morello, tornato in servizio alla polizia penitenziaria di Biella ,dopo essere stato caposcorta dell'onorevole Andrea Delmastro fino a qualche mese fa. I due erano presenti al Capodanno di Rosazza dove da una pistola del deputato Emanuele Pozzolo è stato sparato il colpo che ferì Luca Campana, genero di Morello.

Oggi pomeriggio si sono incontrati, un saluto e una stretta di mano in attesa dell'arrivo del ministro Nordio.



