Riciclo capsule di caffè, 12 isole ecologiche nell'Astigiano

Accordo tra Nespresso e Gaia, la società per la gestione ambientale che opera in provincia di Asti per la raccolta delle capsule di caffè in 12 nuove isole ecologiche nella zona. In questo modo in tutto il Piemonte i punti di raccolta diventano 18. triplicando: le altre sono in provincia di Torino e nella Boutique nel centro di Torino.

L'iniziativa fa parte del progetto di economia circolare 'Da chicco a chicco' di Nespresso, avviato nel 2011: in 13 anni sono state recuperate quasi 800 tonnellate di capsule di cui oltre 130 tonnellate nel solo 2023, permettendo di ottenere oltre 45 tonnellate di alluminio e quasi 500 di caffè esausto. Nel 2022 è entrato nel progetto il Banco alimentare del Piemonte, in qualità di beneficiario delle donazioni del riso coltivato utilizzando il compost prodotto con il caffè esausto. Grazie a 'Da chicco a chicco' l'associazione ha donato quasi 200mila piatti di riso alle persone in difficoltà.



