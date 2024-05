Torino, alla Pellerina una nuova area con giochi d'acqua

Il parco torinese della Pellerina ha una nuova area giochi con "attrezzature ludiche acquatiche innovative, spazi accessibili e inclusivi e con soluzioni nature based per la mitigazione delle vulnerabilità climatiche".

Inaugurata oggi pomeriggio, è stata riqualificata con fondi Pon Metro React, nell'ambito del piano di rinnovo e realizzazione di aree giochi nei giardini e parchi della città.

Nel dettaglio è stato recuperato l'invaso artificiale vicino alla piscina e l'area è stata trasformata in una piattaforma per giochi d'acqua dinamici con 41 attrezzature ludiche, suddivise per fasce di età. Inoltre l'edificio dismesso sull'isolotto nell'invaso è stato riqualificato per ospitare i locali tecnici di servizio. Sono stati messi a dimora 19 alberi, lungo oltre 14mila mq di nuova superficie a prato.

Fra i lavori, è stato anche rinnovato l'impianto di illuminazione e utilizzate pavimentazioni permeabili capace di infiltrare le acque da pioggia e ridurre il carico della rete di smaltimento. Sono inoltre state installate panchine, cestini, portabiciclette, tavoli con panche e nuovi spazi relax e solarium ed è stato rinnovato il percorso salute del parco, con 12 nuove stazioni.



