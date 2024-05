Monfrà Jazz Fest, 31 concerti tra i suggestivi siti Unesco

Dal 14 giugno all'8 settembre la VII edizione della rassegna 'Monfrà Jazz Fest' porta il pubblico in "un viaggio immersivo" tra musica, natura, enogastronomia e siti Unesco, attraversando la bellezza del Monferrato Città Europea del Vino 2024.

Tanti gli artisti dei 31 concerti nei vari format nel Bosco, on the River, Concerti in Vigna, Live nel Chiostro, Jamming Sotto le Stelle, passeggiate naturalistiche, cultura, street food, degustazioni, dancefloor e masterclass. Da Fabrizio Bosso guest del Nicola Concettini 4et; alla compositrice, bassista e cantante danese Ida Nielsen, storica collaboratrice di Prince, considerata tra le migliori al mondo; Rossana Casale con il nuovo album 'Almost Blue' e molti altri.

Organizzato dall'Accademia Europea d'Arte Le Muse di Casale, il 'Monfà Jazz Fest' ha come tema 2024 'Play&Be Jazz'; tre i periodi distinti di programmazione: 14-23 giugno, 13-18 agosto, 6-8 settembre.

Si parte tra le vigne di Sala Monferrato, per festeggiare i 10 anni dalla proclamazione Unesco dei paesaggi Langhe-Roero e Monferrato (22 giugno 2014).



