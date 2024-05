Caposcorta Delmastro, 'Pozzolo dice che ho sparato? lo denuncio'

Il caposcorta, oggi in pensione, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Pablito Morello, sta pensando di denunciare per calunnia Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, indagato per lo sparo di Capodanno a Rosazza (Biella). Questa è la replica, come riportato dal quotidiano La Stampa, all'accusa che l'esponente di Fdi ha sollevato davanti ai magistrati della procura che indagano sul ferimento di Luca Campana, genero di Morello: "A sparare quella notte non sono stati io ma Pablito", avrebbe in sostanza detto Pozzolo al procuratore capo di Biella Teresa Angela Camelio.

Come riportato dal quotidiano Morello sostiene che: "Dopo quattro mesi si commenta da solo. Comunque aspetto di sapere cosa mi dirà la procura, visto che sta accusando un ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio, presente sul posto". Morello a Rosazza era di scorta a Delmastro, presente alla festa alla Proloco, e sarebbe stato il più vicino a Pozzolo al momento dello sparo, quando un proiettile calibro 22 ha colpito la gamba di Campana.

Pozzolo aveva sempre negato di aver premuto il grilletto, ma ha parlato con i magistrati solo pochi giorni fa. Morello invece aveva raccontato agli inquirenti di aver preso la pistola dopo lo sparo e di averla messa in sicurezza su una mensola.



