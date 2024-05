Accordo Edison e Chiron Energy per 5 impianti fotovoltaici

Edison e Chiron Energy, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione di energie rinnovabili, hanno firmato un nuovo accordo (Power Purchase Agreement), finalizzato alla realizzazione di 5 impianti fotovoltaici nel Nord Italia, situati tra Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Il nuovo accordo, di durata fino a 10 anni, prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile prodotta per essere messa a disposizione dei propri clienti; mentre Chiron Energy si occuperà della realizzazione, costruzione e successiva gestione operativa dell'asset.

Gli impianti entreranno in esercizio nella prima metà del prossimo anno e avranno una produzione media stimata di circa 50 Gwh all'anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 19 mila famiglie ed evitare l'emissione in atmosfera di oltre 22 mila tonnellate di Co2 all'anno. Nel 2022 era stato firmato un accordo che ha portato alla realizzazione di 8 impianti fotovoltaici in Piemonte e Veneto.

La collaborazione con Chiron Energy è la "prova di come noi di Edison ci impegniamo concretamente e con un'ottica di lungo periodo a realizzare accordi con i nostri partner per favorire lo sviluppo di nuova energia rinnovabile, e contribuire alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del Paese", afferma Fabio Dubini di Edison.

Questa nuova operazione consolida la "nostra partnership commerciale Edison, primario operatore energetico italiano, con il quale condividiamo un forte impegno nella transizione energetica del nostro Paese", evidenzia Paolo Pesaresi, ceo di Chiron Energy.



