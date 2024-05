++ Pozzolo, ai pm ho confermato quello che ho sempre detto ++

"Davanti ai magistrati ho semplicemente confermato tutto quello che ho sempre detto fin dal primo momento, e fin dal primo verbale". Così Emanuele Pozzolo questa mattina all'ANSA. Il deputato di Fdi avrebbe detto ai pm della procura di Biella che l'autore dello sparo avvenuto a Capodanno a Rosazza era Pablito Morello, ex caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Sul fatto che Morello, starebbe valutando di denunciarlo per calunnia, Pozzolo afferma: "A Morello non ho nulla da dire né da rispondere".



