Maltempo, ancora 2 giorni di allerta gialla su nord del Piemonte

Ancora almeno due giorni di allerta gialla per il maltempo, sul Piemonte settentrionale, dalla pianura alla valli alpine. Dopo i forti temporali nella serate di domenica e ieri, anche nel Torinese e nell'Astigiano, il maltempo insiste sulla regione. La spiegazione - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è il blocco di un promontorio anticiclonico che impedisce all'area di bassa pressione si spostarsi verso est Sul Piemonte, quindi, prevalgono "forti flussi umidi meridionali, con piogge e temporali diffusi, ancora forti o molto forti sul Piemonte settentrionale".

Condizioni variabili, con rovesci deboli o moderati sparsi, sono attese per venerdì.



