Compie 20 anni la Gypsy Academy, la Broadway di Torino

Compie vent'anni la Gypsy Academy, una della più importanti accademie del panorama nazionale (in Italia ce ne sono solo altre due del suo livello), diventata un punto di riferimento per i giovani professionisti che desiderano specializzarsi o nel musical e spettacolo ad ampio raggio (attraverso il corso intensivo della durata di tre anni), oppure in corsi specifici con programmi molto articolati come quelli rivolti: alla danza, al canto pop rock e R&B, alla produzione musicale, alla recitazione sia teatrale, sia cinematografica.

Era l'aprile del 2004 quando in via Stellone una giovanissima attrice di Torino, cresciuta presso la storica Accademia del Laboratorio teatrale di arte drammatica di Carla Pescarmona, ebbe il coraggio di aprire una realtà unica sotto la Mole dedicata al musical. Neva Belli realizzò così il suo sogno alla "Saranno famosi", formando una scuola in grado di preparare i giovani talenti al loro ingresso nel mondo dello spettacolo.

Al suo fianco, oltre la Pescarmona, nomi storici quali Margherita Fumero e Giovanna Fiscella. "Sono stati anni meravigliosi, non ci aspettavamo un successo così immediato: già dopo il primo anno abbiamo dovuto cambiare sede per motivi di spazio. La nostra sembrava una sfida impossibile. Il sogno ben presto è diventato realtà facendo della Gypsy un luogo stabile e vincente a Torino, un punto di riferimento, così come lo fu il Laboratorio teatrale di Carla Pescarmona", spiega Neva Belli.

Per la Gypsy sono stati vent'anni anche di grandi traguardi raggiunti. Sono migliaia gli allievi cresciuti nelle sue aule, altissima la percentuale di professionisti molti dei quali diventati famosi in Italia e nei più importanti palcoscenici internazionali - compresi Broadway e West End di Londra - e set cinematografici. La Gypsy ha prodotto oltre 160 spettacoli fra didattici e professionali. Applausi scroscianti anche da parte di Arturo Brachetti a sorpresa in platea, per l'ultimo spettacolo andato in scena, The Producers, lo scorso 10 marzo presso il Teatro Juvarra di Torino. Enzo Iacchetti ha definito pubblicamente la Gypsy la "Migliore Academy per il Musical, la numero uno".



