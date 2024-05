Barriera film festival, al via la prima edizione

È in partenza il nuovo Barriera film festival, l'evento dedicato al cinema contemporaneo e indipendente che si terrà a Torino dal 24 al 26 maggio all'associazione Lacumbia Film. I temi trattati saranno tra i più svariati: dai diritti civili alle migrazioni, le tematiche femminili, il lavoro, ma anche la riscoperta delle tradizioni popolari e l'attenzione all'inclusività tramite la sottotitolatura in italiano di quasi tutte le opere in programma.

"C'è la voglia di mettere insieme figure del panorama cinematografico piemontese - spiegano gli organizzatori dell'evento Silvia Pesce, presidente del Lacumbia Film, Andrea De Benedictis, project manager dell'evento, Tiziana D'Urso, marketing e communication manager, Angelo D'Agostino, responsabile degli spazi, e Alessandro Amato, moderatore - Il contesto è una rete di discorsi sulla complessità del reale. È un festival (re)attivo, rivolto a tutte le fasce d'età, di sesso e di religione per superare ogni barriera e confine".

L'evento è organizzato da Lacumbia film in partenariato con Amnc - Associazione museo nazionale del cinema, Streeen!, Zaratan, Ruta, Isophonic Studio, Forword e La Tana.

I biglietti sono disponibili online o tramite i canali social dell'associazione, con ingresso gratuito e possibilità di donazioni in loco.



