Vini pregiati italiani e francesi, asta Bolaffi con 1.150 lotti

Vini pregiati di celebri etichette verranno battuti all'asta Bolaffi, il 22 e 23 maggio, in modalità internet live: sono oltre 1.150 lotti del catalogo. La prima giornata sarà dedicata ai vini italiani, la seconda alle etichette francesi e ai distillati, tutti provenienti da selezionate cantine private italiane e internazionali.

I vini piemontesi all'asta sono di storici produttori come Bruno Giacosa, Giuseppe Rinaldi, Giacomo Conterno, Accomasso, Burlotto, Roagna. Tra i top lot c'è una doppia magnum di Barolo Monfortino Riserva 2013 Giacomo Conterno (base d'asta 2.800 euro); tra le rarità varie annate di Barolo Bartolo Mascarello, tra cui anche bottiglie del 1996 e del 1998 con le famose etichette 'Censura' e 'No Barrique no Berlusconi' disegnate dal produttore.

Tra i vini toscani nei lotti ci sono Sassicaia, Solaia e Tignanello, il Brunello dei produttori più importanti, con numerosi lotti di Riserva Biondi Santi e Case Basse Soldera.

Il capitolo Francia si apre con la regione di Bordeaux e i suoi prestigiosi Premier Grand Cru Classé: Château Cheval Blanc, Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Latour, Château Mouton Rothschild. Nella selezione di Borgogna si trovano i top lot dell'intero catalogo: due magnum di Vosne-Romanée Cros Parantoux 1996 Henri Jayer, numerosi lotti di Romanée-Conti Domaine de la Romanée-Conti, come una bottiglia del 2005 con punteggio 100/100 Robert Parker (base 15mila euro), una magnum di Romanée Grand Cru Monopole 2006, Domaine du Comte Liger-Belair (base 6 mila euro).



