Un novarese tra i candidati dei Forbes Under 30

Alessandro Vinci, artista e imprenditore novarese di origini siciliane, è stato selezionato come candidato per la lista dei Forbes Under 30 Europa, grazie alla sua startup che offre un servizio di opere d'arte personalizzate realizzate a mano in Italia. Grazie alla sua presenza sui social media, Vinci ha costruito una solida comunità di appassionati e artisti che seguono le sue creazioni e la sua storia imprenditoriale e a settembre inaugurerà una galleria dedicata all'arte e al design a Galliate, in provincia di Novara.

"Racconto le mie giornate da imprenditore e artista, la gente mi segue perché entra nella mia quotidianità, viene in contatto con la persona oltre che con le opere d'arte che racconto attraverso i video - ha dichiarato Vinci -. Tutti mi dicevano che dovevo mollare, che di arte non si mangia, ma ho voluto dimostrare che questo non solo non è vero, ma con l'arte si può fare impresa".



