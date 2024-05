Temporali e grandine, allerta gialla in Piemonte

Allerta gialla per temporali con raffiche di vento e grandinate. L'ha emessa il centro funzionale di Arpa Piemonte su tutte le pianure e sui settori sudoccidentali per la giornata di lunedì, mentre martedì l'allerta gialla per rischio idrogeologico, collegato alla persistenza delle precipitazioni, riguarda il nord del Piemonte e la pianura adiacente.

I primi rovesci e temporali sparsi riguardano le Alpi occidentali, in successivo transito sulle pianure con piogge intense, locali grandinate e raffiche di vento, in generale attenuazione dalla sera.

Martedì', dopo una mattinata caratterizzata da precipitazioni deboli sparse, nel pomeriggio sono previste piogge più diffuse e persistenti, con picchi forti e localmente a carattere temporalesco, dapprima sul settore occidentale e, dalla sera, sul Piemonte settentrionale.

Anche mercoledì sono previsti piogge e temporali diffusi localmente ancora forti o molto forti, in particolare sul Piemonte settentrionale.



