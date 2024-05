In tenda al Politecnico di Torino gli studenti pro Gaza

Alcune decine di studenti hanno installato delle tende nel cortile del Politecnico di Torino, in segno di protesta per quella che viene definita Intifada studentesca, per manifestare contro l'invio di armi a Israele e la collaborazione degli atenei torinesi con le istituzioni e le università di Tel Aviv. Dietro la protesta ci sono i collettivi Cambiare rotta e Collettivo universitario autonomo. Le lezioni proseguono regolarmente.

Gli studenti si sono accampati in tenda e nel frattempo hanno esposto striscioni con la scritta "Tende contro la complicità di politecnico e governo con il genocidio". "Anche noi come numerosissime altre città italiane - hanno spiegato - ci siamo mobilitati, visti tutti i rapporti che l'università intrattiene con le aziende belliche e come sta evolvendo la situazione di sterminio del popolo palestinese da parte di Israele. Il governo sta cercando di aumentare i livello generale di repressione che noi studenti stiamo vivendo in questo periodo" hanno aggiunto.

La protesta inaugura la settimana di manifestazioni studentesche che culminerà nel corteo pro Palestina a Torino il 18 maggio, organizzato da Torino per Gaza per i 76 anni della Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi dai territori occupati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA