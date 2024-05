Ercoli Finzi, 'un cartone animato su di me? Sarebbe bellissimo'

"Diventare un cartone animato? Sarebbe bellissimo e mi piacerebbe moltissimo. Vorrei che facesse emergere il mio coraggio. Sono una donna coraggiosa e ho fatto delle scelte coraggiose, sia nella vita privata con una famiglia con cinque figli, sia nella professione. Non è stato facile metterle insieme, ma ho combattuto e ce l'ho fatta": Così la grande scienziata aerospaziale Amalia Ercoli Finzi risponde alla proposta lanciata dal fisico e divulgatore scientifico Massimo Temporelli, nel corso dell'incontro allo Spazio Rai al Salone del Libro di Torino per la presentazione del volume: 'No Women No Panel. Le cifre della parità - Monitoraggio di genere nella comunicazione pubblica', edito dal Cnr in collaborazione con Rai per la Sostenibilità Esg. "Credo che vedere su canali come Rai YoYo e Rai Gulp una scienziata così entusiasta e che con questo entusiasmo guarda al futuro e pensa alle stelle - ha detto Temporelli, lanciando la proposta - potrebbe avere un impatto gigantesco sulle nuove generazioni. Potrebbe essere una botta di adrenalina contro l'idea che persone come lei siano 'monumenti' della scienza quasi intoccabili e stimolare invece le ragazze e i ragazzi ai quali sarebbe bello raccontare la sua storia con un cartone animato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA