'Buongiorno Ceramica!' parte dal Piemonte il 18 e 19 maggio

Il Piemonte sarà la prima tappa di 'Buongiorno ceramica!', la manifestazione organizzata dall'Associazione italiana città della ceramica, che celebra la sua decima edizione coinvolgendo contemporaneamente 57 comuni italiani il 18 e 19 maggio. A Castellamonte (Torino) si inizia con la terza edizione di 'Ceramiche sonore', un concorso internazionale del fischietto in terracotta, accompagnato dalla mostra 'Ceramiche sonore ed altro' di Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn.

A Mondovì (Cuneo), il Museo della ceramica ospita 'Viaggio eclettico a palazzo con Ugo Nespolo', una mostra antologica dell'artista biellese.

"L'iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico su una tematica che da nord a sud accomuna grandi città e piccoli centri di antica produzione ceramica - ha dichiarato il presidente di Aicc Massimo isola - oggi più che mai come Aicc sentiamo la necessità di creare momenti di unione, sinergia e confronto, per tenere vive le tradizioni ceramiche italiane. La scorsa edizione e gli avvenimenti dell'ultimo anno ci hanno insegnato quanto insieme possiamo essere forti e promotori di una identità comune. Questa edizione di Buongiorno Ceramica! vuole quindi essere ancora di più un simbolo di unione e comunità, per mantenere viva la ceramica artistica e artigianale italiana e portarla insieme nelle piazze e nelle case dei cittadini".



